رياضة | تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الأخير للفريق الأحمر، والذي أقيم اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وظهر خلال المران اعتماد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط وضح خلال المران اعتماد المدرب السويسري على حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة"، وفي الهجومي الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي.

والجدير بالذكر أن الأهلي استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة في الجولة الأولى بهدف نظيف أحرزه لاعبه رمضان صبحي.