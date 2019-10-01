رياضة | بروسيا مصر 2001 يهزم الزمالك وديا في عقر داره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروسيا مصر 2001 يهزم الزمالك وديا في عقر داره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بروسيا مصر مواليد 2001 فوزا على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف؛ وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم علي ملعب ميت عقبه في إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري.

ويمتلك فريق بروسيا مجموعة من العناصر المميزة التي لاقت إشادة واستحسان الجهاز الفني في الزمالك بقيادة جمال حمزه وخاصة اللاعب كريم محمد صبحي الشهير بكشري.

واحرز هدفي بروسيا محمد ياسر ومحمد إبراهيم اونوس؛ ويقود الفريق جهاز فني مكون من محمود عبدالحليم وعلاء أبوليل وخورشيد مدرب حراس المرمي ورضا عبدالواحد إداريا وأشرف خميس رئيسا لقطاع الناشئين.

وكان مالك النادي النائب محمود خميس قد أسند مهمة رئاسة قطاع الكرة لنجم الاهلي السابق إسلام الشاطر.