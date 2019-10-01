رياضة | محمد عادل صديق مديرا إدريا لنادي ألميريا الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عادل صديق مديرا إدريا لنادي ألميريا الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى محمد عادل المدير الإداري الأسبق لنادي بيراميدز منصب المدير الإداري لنادي بيراميدز ليصبح أول مصري يتولى منصبا بفريق أوروبي.

ورحل محمد عادل عن نادي بيراميدز مؤخرا بعدما تقدم باستقالته مكتفيا بالفترة التي قضاها في صفوف النادي.

يذكر أن محمد عادل صديق يحمل سيرة ذاتية حافلة بالمحطات كونه اصغر مدير كرة في مصر بنادي الأسيوطي بعد اكتسابه العديد من الخبرات اللازمة بعد عمله في عدة أندية منها نجوم المستقبل والوطني السعودي والترسانة ثم بيراميدز قبل رحيله مؤخرا.

ويحتل نادي ألميريا المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الثانية، خلفقادش صاحب الصدارة.