رياضة | برنامج خاص لثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص لثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، من دراجون مدرب الأحمال بتخصيص برنامج منفرد لكل من شيكابالا وفرجاني ساسي لاعبا الفريق.



وجاء قرار ميتشو بسبب نقص الجانب البدني لدى الثنائي وخاصة فرجاني ساسي والذي يعاني من تراجع المستوى مع الفريق بشكل كبير خلال الفترة الماضية.



ويرى أن الزمالك لم يستفد حتى الآن من فرجاني ولازال يمتلك الكثير بعدما شاهد بعض التسجيلات له لمباريات الفريق خلال الموسم الماضي.



ويستعد الفريق لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

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ويعلن الصربي ميتشو عن قائمته لمباراة المقاصة خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لدى لاعبيه.



ومن المنتظر عودة طارق حامد إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن لقاء الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري بسبب حصوله على 3 إنذارات، وشارك بدلًا منه أحمد زيزو في خط الوسط لسد النقص بين صفوف الفريق.



وسبق وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر مطلع الموسم الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في أولى مباريات أحمد حسام ميدو على رأس المسئولية الفنية للفريق الفيومي.



وفاز المقاصة على أسوان بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى لبطولة الدوري بأسوان، بعدما نجح الفريق الفيومي في تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف واحد للفوز بنتيجة 3-2.