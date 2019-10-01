اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر beIN المفتوحة هدف هازارد الآن رابط ماتش الريال NOW PLUS

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يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج Real Madrid vs Club Brugge بث مباشر مساء اليوم 1 من اكتوبر فى بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقى كلا من الفريقين على ارض ملعب سانتياغو برنابيو فى منافسات بطولة دورى الابطال.

مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في أهم مباريات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج مباشر

مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى تصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف كلوب بروج البلجيكي في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وتعرّض النادي الملكي لخسارة مذلة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في المرحلة الأولى حيث سقط بثلاثية نظيفة في العاصمة الفرنسية.

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أمّا كلوب بروج فتعادل على أرضه في المرحلة الأولى مع غلطة سراي التركي دون أهداف.

ويستهدف ريال مدريد استمرار نتائجه الإيجابية حيث انفرد بصدارة الدوري الإسباني ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 19.55 بتوقيت مكة المكرمة و18.55 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج

مباراة ريال مدريد وكلوب بروج تشاهدونها في بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD1.