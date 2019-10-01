اونلاين | ستريم NOW: مشاهدة مباراة الهلال 2 ضد 1 السد بث مباشر (الشوط الثاني) جودة متعددة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستريم NOW: مشاهدة مباراة الهلال 2 ضد 1 السد بث مباشر (الشوط الثاني) جودة متعددة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل أنظار جماهير الكرة العربية نحو ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة من أجل متابعة ومشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر وأونلاين ومناسب لكل باقات الإنترنت مساء اليوم ضمن مباريات دور الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.

وكان الفريقين قد وصلا إلى هذا الدور بعد فوز الهلال على حساب مواطنه اتحاد جدة في دور ربع النهائي، في حين حقق السد القطري فوز عريض على حساب نادي النصر السعودي، ليتأهل إلى نصف النهائي.

توقيت مباراة الهلال والسد KORA STAR

تبدأ مباراة الهلال والسد كورة أونلاين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي حين ستكون مباراة الهلال والسد كورة لايف في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري.

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ويريد نادي الهلال السعودي أن يأخذ بثأر مواطنه النصر والذي هزم على يد السد القطري في دور ربع النهائي، من أجل أن يضمن له مقعد في نهائي دوري أبطال آسيا وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة للغاية.

أجواء مباراة الهلال والسد KORA GOAL

من المتوقع ان تشهد مباراة الهلال والسد موقع الأسطورة بث مباشر، أجواء مثيرة وحماسية للغاية، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع مباراة الذهاب قبل خوض مبارة العودة بين الهلال والسد يلا شوت الجديد في أواخر شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية قد أعلنت عن تعيين المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على مباراة الهلال والسد YALLA SHOT الجديد والتي تبث عبر قناة بي إن سبورتس HD1