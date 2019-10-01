اونلاين | كورة اونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر| يلا شوت | كول كورة| كورة لايف| كورة جول حصري GOAL

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في واحدة من القمم العربية، تنطلق مباراة الهلال والسد بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الذهاب في دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2019.

ويسعى الزعيم السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الهلال والسد كورة ستار، خاصة لكون المباراة تقام على أرضية ملعب الفريق القطري، في حين ستكون مباراة العودة في أواخر الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الهلال والسد كورة أونلاين

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تنطلق مباراة الهلال والسد KOORA LIVE في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري على أرضي ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، عن مباراة الهلال والسد القطري KORA GOAL، وقال أنه قد درس الفريق السعودي بشكل جيد، وسوف يحاول أن يكرر ما فعله أمام نادي النصر السعودي في لقاء دور ربع النهائي، عندما أنتصر السد على حساب العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد KORA STAR

وتنقل مباراة الهلال والسد يلا شوت الجديد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تملك حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم بشكل كامل، وبحسب جدول البث فإن مباراة الهلال والسد YALLA SHOT ستكون منقولة على قناة بي إن سبورتس HD1، بتعلق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.