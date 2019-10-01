اونلاين | يا هلال NOW: مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر YALLA LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع NOW بي ان سبورت

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دوري بلس بث مباشر مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي؛ اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر؛ ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا dawry plus.

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة؛ مباراة من العيار الثقيل حينما يحل الهلال ضيفا على السد القطري؛ في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ شاهد عبر رابط كورة ستار KORA STAR.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري؛ في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة ونصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ إذاعة مباراة السد ضد الهلال السعودي؛ bein sports HD2؛ الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا؛ بتعليق الجزائري حفيظ دراجي؛ تابع بث مباشر مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي عبر بي إن ماتش bein match.

ويدخل الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ مباراته ضد السد القطري؛ من أجل العودة بنتيجة إيجابية تشفع له في مباراة الإياب بعد أقل من أسبوعين؛ شاهد مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي اليوم 1 أكتوبر؛ ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عبر رابط كورة لايف KORA LIVE.

على الجانب الآخر يسعى الفريق القطري صاحب الأرض والجمهور بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني؛ تحقيق نتيجة كبيرة في لقاء الذهاب حتى لا يضع نفسه في مأزق قبل مواجهة الإياب؛ بث مباشر مباراة السد القطري ضد الهلال السعودي؛ مساء اليوم عبر رابط يلا شووت بذهاب دور النصف نهائي لأبطال آسيا YALLA SHOOT.

ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباراة السد القطري ضد الهلال السعودي؛ بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الأسطورة alostora.