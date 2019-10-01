شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يصدم إداراة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

انتشرت الكثير من التقارير الصحفية حول مصير المهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، من البقاء في صفوف فريقه باريس سان جيرمان، أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم .

وأوضح موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، أن إديسون كافاني يعيش حالة غير مستقرة داخل صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بالرغم من سريان عقده مع النادي الباريسي حتى يونيو 2020.

كافاني يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

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وتابع الموقع الفرنسي، أن مهاجم باريس سان جيرمان يعيش الشهور الأخيرة له في العاصمة الفرنسية، حيث لا ينوي المهاجم الأورجوياني تمديد تعاقده مع الفريق، ويرغب في البحث عن تحدي جديد خلال الموسم المقبل.

وأكد الموقع المذكور أعلاه، أن كافاني لديه أفكار واضحة حول تحديد مصيره، حيث يرغب في الرحيل واستغلال العروض المقدمة إليه، ليرحل سريعًا عن النادي الباريسي، خصوصًا وأنه قد بلغ من العمر 32 عامًا، وهو ما يعني قلة الفرص التي قد تتاح له مستقبلًا من أجل الرحيل.

كافاني يحدد مصيره مع باريس سان جيرمان

وأنهى، أن نابولي الإيطالي لازال مهتمًا باستعادة خدمات اللاعب، كما يتطلع الإنجليزي ديفيد بيكهام للحصول على هداف باريس وضمه إلى فريقه الأمريكي إنتر ميامي، وهو ما قد يكون مغريًا لللاعب، نظرًا لحصوله على مقابل مادي كبير، مشيرًا إلى أن اللاعب لازال يبحث العروض المقدمة إليه، لكنه عازم على الرحيل .