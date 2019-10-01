"هازارد وبنزيما" يقودان تشكيل ريال مدريد ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

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أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نادي كلوب بروج بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ناتشو - راموس - فاران - كارفخال خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فاسكيز. فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: اريولا , ميليتاو , مارسيلو , فالفيردي , إيسكو , فينسيوس , يوفيتش. Advertisements تشكيل كلوب بروج ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: مينيوليه خط الدفاع: ميشيل، ديلي، ريكا، ماتا خط الوسط: فورمير، ريتس، فاناكن. خط الهجوم: دياتا، دينيس، تاو ترتيب الفريقين بمجموعات دوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال أوروبا بدون نقاط بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الثاني برصيد نقطة وحيده.

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