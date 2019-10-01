شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يختتم تدريباته لمباراة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

اختتم نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة نظيره نادي ريد بولز سالزبورج النمساوي غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول. ويسعى حامل اللقب نادي ليفربول لتحقيق الفوز الأول له في البطولة الأوربية وحصد اول ثلاث نقاط بعد تعثره في الجولة الأولي أمام نابولي الإيطالي و هزيمته بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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