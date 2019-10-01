شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقلب الطاولة على السد وينهي الشوط الأول متقدما بهدفين والان مع التفاصيل

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نظيره السد بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات ذهاب الدوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على نلعب جاسم بن حمد.

ملخص الشوط الأول بين الهلال والسد بدوري أبطال آسيا

وبدأ الشوط الأول بخطورة هجوميه من جانب الفريقين لخطف الهدف الأول في وقت مبكر ولكن كانت الخطورة الأكبر لنادي السد الذي سجل هدفه الأول بالفعل في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه.

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الهلال يسجل هدف التعادل في مرمى السد بدوري أبطال آسيا

وظل نادي السد هو الأخطر والأكثر محاولة على المرمى ولكن انتفض نادي الهلال ليحاول خطف هدف التعادل ولكن أضاع لاعبو الفريق الكثير من الفرص حتى سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق جوميز.

طرد لاعب السد عقب هدف الهلال

وتفاجئ نادي السد بطرد عبد الكريم حسن لاعب الفريق في الدقيقة 36 بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة ليكمل فريقه المباراة ناقص العدد، وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات والخطورة لخطف المزيد من الأهداف وبالفعل تمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي آل بليهي في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.