شكرا لقرائتكم خبر عن بونجاح يقود هجوم السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

يستعد نادي السد القطري لمواجهة نظيره نادي الهلال السعودي بعد قليل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد. وشهد تشكيل السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا الأساسي قيادة بغداد بونجاح مهاجم الفريق لخط هجوم الفريق. تشكيل السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا Advertisements حراسة المرمى: سعد الشيب خط الدفاع: سلمان، الهاجري، حسن، وو يونج. خط الوسط: خوخي، جابي. خط الهجوم: الهيدوس، تاي هي نام، أكرم عفيف، بغداد بونجاح.

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