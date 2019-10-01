شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود هجوم الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي السد القطري بعد قليل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد. وشهد تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا الأساسي قيادة جوميز مهاجم الفريق لخط هجوم الفريق. تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا Advertisements حراسة المرمى: المعيوف خط الدفاع: علي آل بليهي، هيون سو، الشهراني، محمد البريك. خط الوسط: سلمان المفرج، محمد كنو، جيوفنكو. خط الهجوم: سلمان الدوسري، جوميز، كاريو.

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