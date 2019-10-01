الامارات | بني ياس يتعاقد مع البرازيلي سيلي سامويل

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتعاقد مع البرازيلي سيلي سامويل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي سيلي سامويل القادم من فريق جوينفيلي البرازيلي ليكون في قائمة "السماوي" في فئة المقيمين دون أن تحدد عدد السنوات.

وذكر النادي في حسابه عبر "تويتر" مساء اليوم أن إدارة النادي تنتظر موافقة الاتحاد البرازيلي من اجل استكمال قيد اللاعب بعد أن كان اتحاد الكرة خاطب الاتحاد البرازيلي للحصول على بطاقة اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات.