الامارات | رسمياً.. العين يعلن غياب كايو ومزيان وعجب عن مواجهة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. العين يعلن غياب كايو ومزيان وعجب عن مواجهة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو عن غياب الثلاثي البرازيلي كايو كانيدو والجزائري عبدالرحمن مزيان بجانب الدولي محمد عبدالرحمن "عجب" عن مواجهة الشارقة مساء يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال ليكو في المؤتمر الصحافي "الثلاثي مصابون ويحتاجون للعلاج".

وأضاف: "أعرف أن كايو هو نجم الانتقالات الصيفية وبالتأكيد الفريق يفتقده، ولكن مع ذلك علينا النظر للفريق كلل وليس لاعبين بعينهم فقط".

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ويخرج "الزعيم" ليحل ضيفاً ثقيلاً على فريق الشارقة مساء يوم الخميس في "الإمارة الباسمة" وفي رصيده 6 نقاط من فوزه على اتحاد كلباء 3-2 والوصل 3-1 على التوالي.

وقلل المدرب الكرواتي من حجم الصعوبات التي يمكن أن يكوهها لاعبو فريقه في مواجهة الشارقة في ظل اعتزام حضور 10 آلاف متفرج من جماهير "الملك" حضور لقاء القمة، مؤكداً إن حضور 10 آلاف شرقاوي لا يقلقه.

وقال ايفان ليكو: "لا يوجد لدينا إي عذر سواء ما إذا كنا نلعب على أرضنا أو في الخارج، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لأننا نخوض المواجهة على أرضهم وفي حضور جماهيرهم لكن كما أقول دائماً فإن العين لديه أفضل فريق مجموعة من اللاعبين في الدولة وأوجه رسالة لجماهيري فريقي بأنني أنتظرهم مساء الخميس في الشارقة".

وأكد المدرب أن فريقه خاض مباراة الوصل في الجولة الماضي وكانه يلعب على أرضه، وقال: "في تلك المباراة شعرت كما لو كنا نلعب في استاد هزاع بن زايد بسبب الحضور الغفير لدى جماهير فريقنا، لقد لعبوا دوراً كبيراً في بث روح الحماس في نفوس لاعبي الفريق".