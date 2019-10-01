فيديو.. جوميز يخطف هدف التعادل للهلال في مرمى السد بدوري أبطال آسيا

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
جوميز
كتب
أنس عبد الغني
استطاع نادي الهلال أن يسجل هدفه الأول في مرمى نظيره نادي السد في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
وصف هدف الهلال في مرمى السد بدوري أبطال آسيا
وسجل نادي الهلال هدف التعادل في مرمى نادي السد في الدقيقة 34 عن طريق هجمة منظمة أنهاها جوميز بتسديد قوية داخل مرمى السد.
هدف السد الأول في مرمى الهلال
وكان نادي السد قد سجل هدفه الأول في الدقيقة 14 عن طريق جوميز أيضا بالخطأ في مرماه ليتمكن من التعاد لفريقه.
طرد لاعب السد عقب هدف الهلال
وتفاجئ نادي السد بطرد عبد الكريم حسن لاعب الفريق في الدقيقة 36 بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.
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