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فيديو.. جوميز يخطف هدف التعادل للهلال في مرمى السد بدوري أبطال آسيا

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

جوميز

جوميز

فيديو.. جوميز يخطف هدف التعادل للهلال في مرمى السد بدوري أبطال آسيا

كتب

أنس عبد الغني

استطاع نادي الهلال أن يسجل هدفه الأول في مرمى نظيره نادي السد في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

 

وصف هدف الهلال في مرمى السد بدوري أبطال آسيا

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وسجل نادي الهلال هدف التعادل في مرمى نادي السد في الدقيقة 34 عن طريق هجمة منظمة أنهاها جوميز بتسديد قوية داخل مرمى السد.

هدف السد الأول في مرمى الهلال

وكان نادي السد قد سجل هدفه الأول في الدقيقة 14 عن طريق جوميز أيضا بالخطأ في مرماه ليتمكن من التعاد لفريقه.

طرد لاعب السد عقب هدف الهلال

وتفاجئ نادي السد بطرد عبد الكريم حسن لاعب الفريق في الدقيقة 36 بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

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