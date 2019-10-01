الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نادي كلوب بروج بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ناتشو - راموس - فاران - كارفخال خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فاسكيز. Advertisements فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: اريولا , ميليتاو , مارسيلو , فالفيردي , إيسكو , فينسيوس , يوفيتش. تشكيل كلوب بروج ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: مينيوليه خط الدفاع: ميشيل، ديلي، ريكا، ماتا خط الوسط: فورمير، ريتس، فاناكن. خط الهجوم: دياتا، دينيس، تاو ترتيب الفريقين بمجموعات دوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال أوروبا بدون نقاط بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الثاني برصيد نقطة وحيده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.