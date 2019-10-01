الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الهلال والسد في دوري أبطال أسيا ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

ويسعى كلا الفريفين لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم في تجاوز مباراة الإياب الذي ستقام في 22 أكتوبر المقبل بالرياض بارتياح كبير في سعيهما إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما. تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا حراسة المرمى: المعيوف خط الدفاع: علي آل بليهي، هيون سو، الشهراني، محمد البريك. خط الوسط: سلمان المفرج، محمد كنو، جيوفنكو خط الهجوم: سلمان الدوسري، جوميز، كاريو. وشهد تشكيل السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا الأساسي قيادة بغداد بونجاح مهاجم الفريق لخط هجوم الفريق. Advertisements تشكيل السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا حراسة المرمى: سعد الشيب خط الدفاع: سلمان، الهاجري، حسن، وو يونج. خط الوسط: خوخي، جابي. خط الهجوم: الهيدوس، تاي هي نام، أكرم عفيف، بغداد بونجاح. مشاهدة مباراة الهلال والسد

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