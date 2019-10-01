شكرا لقرائتكم رمضان صبحى خارج حسابات حسام البدرى أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام غدا قرعة بطولة أمم افريقي تحت 23 سنة، والتى تضم منتخبات مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا ومالى وغانا والكاميرون وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام البطولة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستادى القاهرة والسلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.
وسيخوض منتخبنا الأولمبى مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات باستاد القاهرة، حيث ستكون الجولة الأولى يوم 8 نوفمبر، ثم 11 نوفمبر، ويختتم مباريات المجموعة يوم 14 من الشهر نفسه.
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