شكرا لقرائتكم رمضان صبحى خارج حسابات حسام البدرى أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى قبل المعسكر الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل.

ورحب حسام البدري بإنضمام اللاعب إلى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، الذى سيخوض معسكرا مغلقا فى نفس التوقيت استعدادا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى القاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين افريقيتين لم يتحددا حتى الأن، فى شهر أكتوبر المقبل، وهو المعسكر الأخير للفراعنة قبل البطولة التى تقام فى نوفمبر المقبل.

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وتقام غدا قرعة بطولة أمم افريقي تحت 23 سنة، والتى تضم منتخبات مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا ومالى وغانا والكاميرون وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام البطولة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستادى القاهرة والسلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.

وسيخوض منتخبنا الأولمبى مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات باستاد القاهرة، حيث ستكون الجولة الأولى يوم 8 نوفمبر، ثم 11 نوفمبر، ويختتم مباريات المجموعة يوم 14 من الشهر نفسه.