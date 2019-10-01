شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن جاهزية عبد الغني وزيزو لمواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأكد الجهاز الفنى من جاهزية محمود عبد العزيز بعد الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الأمامية، كما تعرض محمد عبد الغنى لشد فى العضلة الخلفية.
وانتظم ثنائي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا علي ملعب النادى، حيث يشاركان بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.
وخصص الجهاز الفنى فقرة تأهيلية وبدنية خاصة لمصطفى فتحى لاعب وسط الفريق، وذلك علي هامش المران المقام حاليا، وعقب ذلك انتظم فتحي بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق، حيث يؤدي معهم الفقرات التدريبية.
وعاد فتحي إلي القاهرة بعد رحلة الاطمئنان علي حالته بألمانيا، حيث خضع لفحص طبى تحت إشراف الطبيب الالمانى الذى اجري له جراحه التثقيب خلال الفترة الماضية وذلك بصحبة محمد اسامة طبيب الفريق، حيث تم الاطمئنان علي حالتة وجاهزيته.
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