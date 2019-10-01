شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: الإسماعيلي منافس عنيد وصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستضيف ملعب برج العرب الديربى المقرر له الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء فى إطار الأسبوع الثانى للدورى المحلى.

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وقال مدرب المصرى فى تصريحات صحفية :"مباراة الغد تأتي أمام منافس قوي وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فني كفء بقيادة الصربي ميودراج".

وأشار لاعب الإسماعيلى ومديره للكرة سابقا :”الدراويش سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في أولى مبارياته بالدوري خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلي بنغازي الليبي والوصول لدور الستة عشر من دوري ابطال العرب”.

وتابع فى حديثه :”يجب اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، لاسيما وأن المصرى يلعب على الفوز بالنقاط بالثلاث”.