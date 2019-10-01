شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يؤازر لاعبى الأهلي في مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويأتي ظهور مؤمن زكريا في الأهلي من أجل متابعة بعض الأمور الخاصة به على صعيد إجراءات العلاج في المانيا أو متابعة حالته من قبل مسئولي القلعة الحمراء الذين يحرصون على الإطمئنان عليه بشكل مُستمر.

كما صرف مؤمن زكريا مؤخراً جزءاً من مستحقاته لدى النادى خلال وجوده فى القلعة الحمراء بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

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وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته ، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وينتظر مؤمن زكريا خلال الأيام المقبلة رد الأطباء فى ألمانيا لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأطباء طالبوه بالعديد من الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل خلال تواجده فى ألمانيا وهو ما فعله.

وأكد مؤمن زكريا أنه أجرى العديد من التحاليل فى ألمانيا وينتظر رد الأطباء الذى يحسم موقفه بشأن توقيت العودة إلى ألمانيا، موضحاً أنه سيتابع حالته مع الأطباء فى ألمانيا فقط وينتظر التقرير الذى على إثره ستحسم كافة الأمور.