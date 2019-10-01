شكرا لقرائتكم أيمن الطرابلسى الورقة الرابحة للإنتاج الحربي أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكتسح الإنتاج الحربي نظيره نادي اف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.
وتعتبر خبرات الطرابلسى فى الدورى التونسى مع النجم الساحلى تؤهله لقيادة خط وسط الإنتاج الحربى فى مباراة الأهلى، وسيكون مفاجأة للأحمر خلال اللقاء، لاسيما فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين فى تشكيلة الأهلى، ويبحث المدرب عن إيقاف خطورتهم فى موقعة الغد .
ولعب أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.
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