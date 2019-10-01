شكرا لقرائتكم أيمن الطرابلسى الورقة الرابحة للإنتاج الحربي أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فى وضع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط الفريق على الدكة كورقة رابحة للإستفادة من قدراته فى مباراة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الاربعاء على ستاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام

واكتسح الإنتاج الحربي نظيره نادي اف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

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وتعتبر خبرات الطرابلسى فى الدورى التونسى مع النجم الساحلى تؤهله لقيادة خط وسط الإنتاج الحربى فى مباراة الأهلى، وسيكون مفاجأة للأحمر خلال اللقاء، لاسيما فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين فى تشكيلة الأهلى، ويبحث المدرب عن إيقاف خطورتهم فى موقعة الغد .

ولعب أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.