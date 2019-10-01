شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة ، كلاً من:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق.
خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسام عاشور.
خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.
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