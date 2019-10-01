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فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية للدوري...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق إستعداداً لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

 

وتضم القائمة ، كلاً من:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق.

 

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خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

 

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسام عاشور.

 

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

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