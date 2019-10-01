شكرا لقرائتكم قائد شباب الأهلي يشيد بالفريق عقب فوزه على الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف زينهم قائلاً: نخوض هذا الموسم وامامنا هدف واحد وهو الفوز بلقب الدوري.. هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي دائماً لأننا لا نلعب على أي شيء سوى الفوز والمركز الأول.. اخفقنا في حصد البطولة خلال الموسم الماضي لكن الأمر مختلف هذا الموسم والجميع لديهم رغبة قوية في التتويج باللقب».
وتابع لاعب الأهلي: "استطعنا حسم مباراة الزمالك من الشوط الأول في الجولة الثانية، لنفوز بثلاثية نظيفة في ميت عقبة، أول راتب تقاضيته كان 47.50 جنيهاً، وبقضي أغلب أوقاتي في النادي ما بخرجش غير يوم الخميس او الجمعة مع أصحابي".
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