شكرا لقرائتكم صبري المنياوي عن مواجهة المصرى البورسعيدي: مباراة صعبة ومنافس قوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى ، أن ناديه ليس لديه مستحقات متأخرة للاعبين سواء الجدد أو القدامى، مشيراً إلى صعوبة مباراة المصرى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة: " صرفنا مكافأة التأهل لدور الستة عشر بالبطولة العربية مباشرة ومنحنا كل اللاعبين مستحقاتهم حتى الصفقات الجديدة حصلت على مقدم التعاقد مع توقيع العقد ، فلم نتأخر على أحد وليس لدينا ديانة"

ويضيف مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى : " ابراهيم عثمان يحرص على صرف المكافأة التحفيزية للاعبين مباشرة و "دبل كمان" حتى يواصل الفريق رحلته بنجاح فى مختلف البطولات التى ينافس فيها"

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وعن مباراة المصرى البورسعيدى قال المنياوى : " مباراة صعبة أمام منافس قوى ولكننا عازمون على مواصلة النتائج الجيدة لاسيما بعد الدفعة المعنوية التى حصلنا عليها من التأهل العربى"

وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الاطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهاباً 4-2 والخسارة فى موقعة الاياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الاطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز اياباً 3-1 .