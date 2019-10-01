شكرا لقرائتكم نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ 22... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، محمد عبد السلام، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعيد ميلاده رقم 22، حيث إنه من مواليد 1 أكتوبر عام 1997، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأبيض على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده، متمنيين له التوفيق فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الخميس على استاد السلام فى الأسبوع الثانى بالدورى، وقرر مجلس إدارة الفريق الفيومى برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة المباراة سواء تليفزيونيا أو فضائيا أو فى الإذاعة.

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حيث أكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فريقه له مستحقات متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى، ولم يحصل النادى على أى جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدى أن مجلس المقاصة فى حال انعقاد مستمر لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.