شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى جاهز للدفاع عن عرين القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، جاهز للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، المقرر عد غد الخميس، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعافى عبد الغنى من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته أمام الأهلى فى السوبر المحلى، التى جمعتهما على استاد برج العرب، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2 ليتوج بلقب السوبر، وشارك اللاعب فى تدريبات فريقه الجماعية أمس الاثنين، بشكل طبيعى ليصبح جاهز من الناحية الفنية للمشاركة فى مواجهة المقاصة.

ومن المقرر أن يخضع عبد الغنى لإختبار طبى عقب التدريبات الجماعية المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم، من أجل تحديد موقفه النهائى من مواجهة مصر المقاصة.