شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الجونة .. خالد قمر قمر يقود هجوم زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الجونة بعد قليل فى الجولة الثانية من بطولة الدورى . وجاءت التشكيلة على النحو التالى :- حراسة المرمى : عماد السيد Advertisements خط الدفاع : محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب خط الوسط : نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه الهجوم : إيمانويل اوكوى – خالد قمر

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