شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يحاضر لاعبى الأحمر بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الثاني في بطولة الدوري العام.

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وسيحاضر فايلر بالفيديو لمدة نصف ساعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على مدار يومي الأحد والاثنين، للحديث بشكل عملي عن فريق الإنتاج الحربي، والتأكيد على الأمور الفنية، ومنح تعليمات خاصة للاعبين؛ لمواصلة انطلاقة الفريق القوية في بطولة الدوري العام.

ويكثف مدرب الاهلي، من التدريبات الفنية في مران الفريق أمس، وركز المدير الفني على الجانب الخططي، وتخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وقام بإيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء.