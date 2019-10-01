شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن الزي البديل للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً للقميص الثاني للفريق ذات اللون الأسود بعدما سبق وتم الإعلان عن اللون الأساسي وهو الأحمر

كان فريق الكرة بالنادي الأهلي قد ظهر بقميصه الجديد، مساء السبت الماضي خلال مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والذى أنتهى بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

Advertisements

وسيلعب الشياطين الحمر بجانب زيه الرسمي "الأحمر" بالقميص الأسود وهو القميص الثاني للفريق كما تم اختيار لون جديد لقميص الفريق الثالث وهو اللون الفستقي.