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شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن الزي البديل للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيلعب الشياطين الحمر بجانب زيه الرسمي "الأحمر" بالقميص الأسود وهو القميص الثاني للفريق كما تم اختيار لون جديد لقميص الفريق الثالث وهو اللون الفستقي.
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