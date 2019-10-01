شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخصم 50% من مكافأة الشامي وعبد الحكيم.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق للنادى الإسماعيلى خصم 50 % من مكافأة الثنائى محمد الشامى ووجيه عبد الحكيم لاعبا الفريق بسبب الاستهتار الذى ظهر به الثنائى فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى وعدم تعاونهما مع بعضهما البعض أمام مرمى الخصم مما تسبب فى ضياع الفرص وخروج الدراويش مغلوباً بحسب مصدر مسئول بالجهاز الفنى .

وصرف المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى مكافأة التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية للاعبين قبل مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

واجتمع إبراهيم عثمان مع لاعبى الفريق الأول استهله بتقديم التهنئة للاعبين، بعد تحقيق الانتصار فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز على حساب فريق الجونة بجانب حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى الليبى.

Advertisements

وقال عثمان للاعبين أنه كان يتمنى تقديم آداء أفضل فى مواجهة الإياب أمام بطل ليبيا، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عاليا على المستوى المحلى والقارى.

وتأهل الدراويش لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الاطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهاباً 4-2 والخسارة فى موقعة الاياب بهدف دون رد