شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخصم 50% من مكافأة الشامي وعبد الحكيم.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واجتمع إبراهيم عثمان مع لاعبى الفريق الأول استهله بتقديم التهنئة للاعبين، بعد تحقيق الانتصار فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز على حساب فريق الجونة بجانب حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى الليبى.
وقال عثمان للاعبين أنه كان يتمنى تقديم آداء أفضل فى مواجهة الإياب أمام بطل ليبيا، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عاليا على المستوى المحلى والقارى.
وتأهل الدراويش لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الاطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهاباً 4-2 والخسارة فى موقعة الاياب بهدف دون رد
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