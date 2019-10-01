شكرا لقرائتكم الأهلي ينشر جدول جميع مواجهاته خلال شهر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع فيس بوك مواعيد مباريات الفريق الأحمر في شهر أكتوبر الجاري، والذي يفتتحه أبناء التتش بمواجهة قوية أمام الانتاج الحربي يوم 2 أكتوبرفي الجولة الثانية من الدوري العام، وكان النادي الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً في مباراة الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف.

ويواجه النادي الأهلي فريق أسوان العائد من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة، في مباراة الجولة الثالثة يوم 5 أكتوبر.

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ويلتقي النادي الأهلي مع الزمالك في قمة الدوري العام والجولة الرابعة في المسابقة المحلية عندما يواجه بفرسان ميت عقبة في 19 أكتوبر.

وكان النادي الأهلي قد واجه الزمالك في سبتمبر الماضي ليفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كأس السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر للمرة رقم 11 في تاريخه.

ويختتم الفريق الأحمر مبارياته في شهر أكتوبر بمواجهة نادي الجونة في الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.