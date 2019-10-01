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شكرا لقرائتكم الأهلي ينشر جدول جميع مواجهاته خلال شهر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه النادي الأهلي فريق أسوان العائد من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة، في مباراة الجولة الثالثة يوم 5 أكتوبر.
ويلتقي النادي الأهلي مع الزمالك في قمة الدوري العام والجولة الرابعة في المسابقة المحلية عندما يواجه بفرسان ميت عقبة في 19 أكتوبر.
وكان النادي الأهلي قد واجه الزمالك في سبتمبر الماضي ليفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كأس السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر للمرة رقم 11 في تاريخه.
ويختتم الفريق الأحمر مبارياته في شهر أكتوبر بمواجهة نادي الجونة في الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.
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