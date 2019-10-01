شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتوافدون على مقر القلعة البيضاء لإداء المران المسائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب ميتشو من اللاعبين عدم الحديث عن أزمة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى دورى أبطال افريقيا حتي لا يؤثر على تركيزهم فى لقائى الفريق الابيض أمام المقاصة المقرر لها الخميس المقبل، فى الأسبوع الثانى من الدورى ثم أمام نادى آف سي مصر المقرر لها الأحد القادم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .
وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت الى برج العرب وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقاك المباراة وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كافة جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.
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