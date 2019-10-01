شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتوافدون على مقر القلعة البيضاء لإداء المران المسائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوافد لاعبو الزمالك على مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، استعدادًا لخوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، بعد غد الخميس، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحدد الصربى ميتشو، المدير الفنى لنادي الزمالك، موعد التجمع فى مقر النادى فى الثالثة والنصف مساء اليوم، على أن يقام التدريب الجماعى فى الخامسة مساءًا، لاسيما وأن الفريق خاض مرانه فى الحادية عشر صباح أمس الاثنين، بدلاً من الثامنة مساءً.

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وطلب ميتشو من اللاعبين عدم الحديث عن أزمة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى دورى أبطال افريقيا حتي لا يؤثر على تركيزهم فى لقائى الفريق الابيض أمام المقاصة المقرر لها الخميس المقبل، فى الأسبوع الثانى من الدورى ثم أمام نادى آف سي مصر المقرر لها الأحد القادم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت الى برج العرب وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقاك المباراة وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كافة جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.