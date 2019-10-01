شكرا لقرائتكم 7 أكتوبر.. موعد قرعة كأس مصر للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، فى الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل 7 أكتوبر الحالى، قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس مصر موسم 19-2020 ، بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، على أن يشارك بها لاعبو المنتخب الأول بشكل طبيعى.

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كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.. ويتوقف الدورى العام بعد الأسبوع السادس، حيث تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.

واعلن اتحاد الكرة مؤخرا جدول الدورى العام الجديد، الذى انطلق يوم 21 سبتمبر الجارى على أن ينتهى فى مايو المقبل.