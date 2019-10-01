شكرا لقرائتكم 7 أكتوبر.. موعد قرعة كأس مصر للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.. ويتوقف الدورى العام بعد الأسبوع السادس، حيث تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.
واعلن اتحاد الكرة مؤخرا جدول الدورى العام الجديد، الذى انطلق يوم 21 سبتمبر الجارى على أن ينتهى فى مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أكتوبر.. موعد قرعة كأس مصر للموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.