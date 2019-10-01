شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربي يحضر المران الأخير استعدادا للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، مران لاعبي الفريق العسكري، المقرر له الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء، على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وصرف أشرف عامر مكافأة الفوز للاعبين على نادى آف سي مصر بالجولة الأولى للدوري بعد المباراة مباشرة لتحفيزهم على مواصلة قطار الانتصارات .

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ورفض رئيس الإنتاج الحربى فكرة رصد مكافأت خاصة للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجايبة أمام الأهلى مشيراً إلى أن هناك لائحة يسير وفقاً إليها كما أن الجهاز الفنى واللاعبين يعرفون كيفية الوصول لأهدافهم بدقة شديدة .

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام الأحد الماضى، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.