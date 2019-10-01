شكرا لقرائتكم إصابة جديدة تبعد دي بروين عن مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي عن المواجهة أمام دينامو زغرب يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وقال سيتي إن اللاعب البلجيكي أصيب خلال مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع. وأضاف: مدة غيابه عن الملاعب مرتبطة بمدى تقدمه في برنامج إعادة التأهيل الذي يشرف عليه الطاقم الطبي بالنادي.

ويعد دي بروين أهم ركائز تشكيلة حامل لقب الدوري الإنجليزي وصنع تسعة أهداف في تسع مباريات في مختلف المسابقات. وشارك دي بروين مع فريقه في جميع مباريات الدوري هذا الموسم حتى الآن لكنه استبدل قرب نهاية المواجهة على ملعب غوديسون بارك الخاص بايفرتون التي فاز فيها سيتي 3-1 السبت الماضي، كما غاب عن تدريبات يوم الاثنين.

ويحتل سيتي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراته الافتتاحية 3-صفر على شاختار دونيتسك في أوكرانيا.