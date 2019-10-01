شكرا لقرائتكم إنتر يبدأ مشوار "الأسبوع الصعب" بمواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيحاول فريق إنتر ميلان استنساخ الأداء الجيد الذي يقدمه في الدوري الإيطالي لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على فريق برشلونة يوم الأربعاء في ملعب كامب نو.

وتوج إنتر ميلان بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات كان آخرها في 2010، حيث استطاع أن يقصي برشلونة من الدور قبل النهائي، ليكمل بعد ذلك التتويج بالثلاثية، حيث توج بلقبي الدوري والكأس المحليين. وكان برشلونة حقق الثلاثية أيضا قبلها بعام، عندما فاز بالدوري والكأس الإسبانيين ودوري الأبطال.

ويتصدر إنتر ميلان، الدوري الإيطالي، محققاً العلامة الكاملة 18 نقطة، وتلقت شباكه هدفين فقط في ست مباريات، ولكن بدايته كانت سيئة في دوري الأبطال، حيث تعادل على أرضه مع سلافيا براغ 1-1 بفضل الهدف الذي سجله نيكولو باريلا في الوقت بدل الضائع.

وبعد مواجهة برشلونة، سيواجه إنتر ميلان اختباراً صعباً يوم الأحد بمواجهة يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي يتخلف بفارق نقطتين عن الإنتر.

وتلقى إنتر ميلان، الذي يدربه أنطونيو كونتي، دعماً كبيرا بفوزه 3 - 1 على جنوى، وهي المباراة التي فاز بها إنتر رغم أن الفريق أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليكسيس سانشيز.

وقال روبرتو جاليارديني بعدما سجل الهدف الثالث: الفوز في جنوه جعلنا نعلم ما نحن قادرون على القيام به، نريد أن نفوز بكل المباريات التي نلعبها. والآن لدينا مباراة صعبة أمام برشلونة، ولكننا نريد جلب بعض النقاط بعد التعادل أمام سلافيا براغ، لكن بالتأكيد سنستعد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة وسنبدأ التفكير في مباراة يوفنتوس عقب نهاية مباراة برشلونة.

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وأثنى أنطونيو كونتي، مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق، على الفريق والتزم بموقفه الذي ظل متمسكا به منذ وصوله لتدريب إنتر في مايو الماضي.

وقال: يجب أن نطير تحت الرادار وأن نفكر في كل مباراة على حدة. الوقت فقط سيخبرنا ما ستبدو عليه مغامرتنا والطموح الذي يجب أن نتحلى به.

وأضاف: سنحتاج للتعافي بشكل جيد قبل مباراتنا المقبلة أمام برشلونة. كلما زاد العمل مع اللاعبين، استوعبوا هذه المعرفة أكثر. نقوم بالعمل بشكل كبير منذ اليوم الأول.

وأكد: أود أن أشكرهم لأن الانتصارات الست جاءت نتيجة العمل القوي ولكن أيضا رغبتهم الكبيرة لفعل أيا كان ما يطلبه الجهاز الفني منذ البداية. أصبح سعيدا عندما أرى اللاعبين قادرين على قراءة ما يجري داخل الملعب.

واستهل برشلونة أيضا حملته في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بالتعادل مع بوروسيا دورتموند سلبيا، كما يبتعد برشلونة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر للدوري الإسباني.

واستطاع برشلونة أن يحافظ على شباكه خاليا من الأهداف في الأربع مباريات السابقة التي فاز فيها على إنتر ميلان على أرضه، ولكن نجم الفريق ليونيل ميسي يقاتل للتعافي من مشاكل عضلية، بينما يعاني أنسو فاتي وعثمان ديمبلي من إصابات.