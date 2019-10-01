شكرا لقرائتكم دورتموند يأمل مشاركة هوملز في مباراة سلافيا براغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم شفاء ماتس هوملز من الإصابة التي لحقت به وأن يكون جاهزا لمباراة الفريق أمام سلافيا براغ المقرر إقامتها يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وسافر هوملز مع الفريق يوم الثلاثاء إلى براغ لخوض مباراة الجولة الثانية من المجموعة السادسة، بعدما غاب عن الفريق في مباراته الأخيرة أمام فيردر بريمن، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وذلك بسبب مشكلة في الظهر.

وسيفتقد لوسين فافري، مدرب الفريق، لخدمات المهاجم باكو ألكاسير، المصاب في وتر أخيل، بالإضافة إلى نيكو شولزالذي يتعافى من إصابة في القدم.

واستهل بوروسيا دورتموند حملته في دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي أمام ضيفه برشلونة.