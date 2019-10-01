شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغانى جاهز للدفاع عن الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعافى عبد الغنى من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته أمام الأهلى فى السوبر المحلى، التى جمعتهما على استاد برج العرب، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2 ليتوج بلقب السوبر، وشارك اللاعب فى تدريبات فريقه الجماعية أمس الإثنين، بشكل طبيعى ليصبح جاهزًا من الناحية الفنية للمشاركة فى مواجهة المقاصة.

ومن المقرر أن يخضع عبد الغنى لاختبار طبى عقب التدريبات الجماعية المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم، من أجل تحديد موقفه النهائى من مواجهة مصر المقاصة.