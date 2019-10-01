رياضة | فالفيردي يوضح موقف ميسي وديمبلي من المشاركة أمام إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يوضح موقف ميسي وديمبلي من المشاركة أمام إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف الثنائي عثمان ديمبلي وليونيل ميسي من المشاركة في مباراة الغد أمام انتر ميلان، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "فالفيردي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بالطبع لست سعيد بالاصابات المتكررة ، خصوصا ديمبلي الذي اتى من اصابات عديدة الموسم الماضي".

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وأضاف: "لا اعرف حتى الان ما اذا كان بالامكان الاعتماد على ميسي وديمبيلي غدا".

وتابع: " ميسي أساسي؟ سنري بعد تدريب اليوم هل سيحصل على تصريح طبي للمشاركة بالمباراة أمام إنتر ميلان، ولكنني لن اخاطر بالدفع به في مباراة الغد إلا إذا كان جاهزًا تمامًا".

وواصل تصريحاته:"ميسي يوم امس تدرب مع المجموعة في أكثر من نصف الحصة التدريبية وفقا لفالفيردي، وديمبيلي تدرب امس بشكل اقل في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، ولن يشاركان في مباراة الغد إلا إذا كان جاهزان تمامًا".