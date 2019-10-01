رياضة | تشكيل ناري لريال مدريد أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لريال مدريد أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه كلوب بروج البلجيكي في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ليعوض الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من :-

حراسة المرمى : كورتوا

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خط الدفاع : كارفخال - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - ناتشو

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

أما البدلاء :-

أريولا - ميليتاو - مارسيلو - فالفيردي - يوفيتش - إيسكو - فينيسيوس جونيور.