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شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى دمنهور بسبب بيع كارافالا لأبوقير للأسمدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش مجلس إدارة دمنهور أزمة كبرى خلال الأيام الجارية بعد بيعه لمهاجمه الهداف كارافالا لأبوقير للأسمدة مقابل 350 ألف جنيه و15% من نسبة البيع لأى نادٍ آخر لمدة 3 سنوات، فى الوقت الذى عرض فيه مسئولو فاركو 400 ألف جنيه و15 % من نسبة بيعه ورفض مسئولو دمنهور العرض .
وقد دخل أعضاء مجلس إدارة دمنهور فى حالة من الشد والجذب فيما بينهما متهمين بعضهم بالتقصير فى الموافقة على رحيل اللاعب بهذا الثمن البخس على الرغم من امتلاكهم لعرض يفوق العرض المباع به اللاعب إلا أنهم رفضوا هذا العرض.
عرض فاركو
ابوقير للاسمدة
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