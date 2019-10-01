رياضة | ميسي يُرشح صفقة سوبر للإنضمام لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يُرشح صفقة سوبر للإنضمام لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة يواصل البحث عن التعاقد مع مدافع سوبر لتدعيم خط دفاعه والذي يعاني بشكل كبير بالموسم الحالي، ويواجد عدة خيارات متاحة أمام النادي الكتالوني للتعاقد مع أحدهم.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن نادي برشلونة كان يستهدف التعاقد مع فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيل اللاعب، وقام بتمديد تعاقده مؤخرًا مع النادي الإنجليزي ليخرج من حسابات البرسا.

ويرشح الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب أوناي نونيز مدافع فريق أتليتك بلباو،للإنضمام لنادي برشلونة وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار بالدوري الاسباني.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن من الخيارات المتاحة أمام برشلونة أيضًا لتدعيم خط دفاع الفريق، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، ولكن لن يفرط النادي الإيطالي في خدمات اللاعب بسهولة، وبالتأكيد سيحاول تحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء بيعه.