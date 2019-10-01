رياضة | غزل المحلة يهزم الحامول بثلاثية نظيفة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يهزم الحامول بثلاثية نظيفة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفوز بثلاثية دون رد، علي نظيره الحامول في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم علي ملعب غزل المحلة الرئيسي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وافتتح أبو النصر حلمي لاعب المحلة أهداف المباراة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 80، ثم أضاف يحيي حامد هدفين قبل نهاية المباراة، لينتهي اللقاء بفوز المحلة بثلاثية نظيفة علي الحامول.

خاض غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد شوقي، ومحمد سامي، وحسن عبده، وهاني عادل، وجلال العقدة، واستيفن، ومحمد حمدان، وأشرف السيد، وخالد رسلان، وخالد كساب، عبده يحيي.

وفي الشوط الثاني جاء التشكيل كالتالي:- احمد شوقي، ومحمد فتح الله، وابراهيم يحي، وكيمو، ومحمود علاء، ومحمد غلوش، واحمد الندري، وأحمد عادل، و أبو النصر حلمي، ويحي حامد، وصلاح خطاب.

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- قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

1- محمد البشبيشي

2- مصطفي عبدالستار

3- محمد شوقي

4- محمد سامي

5- حسن عبده

6- محمد فتح الله كماتشو

7- إبراهيم يحي

8- جلال العقدة

9- فتحي مبروك

10- هاني عادل

11- محمد ممدوح كيمو

12- استيفن اوليه

13- أحمد عادل

14- بسام ماهر

15- سيد حسن سيراميكا

16- محمد حمدان

17- خالد رسلان

18- أشرف سيد

19- خالد الاخميمى

20- محمد مصطفي حموشة

21- هشام بلحة

22- ابوالنصر حلمي المقاولون

23- صلاح خطاب الجونه

24- يحي حامد اف سي مصر

25- باتريك ادووو

26- خالد كساب

- الناشئين

عبده يحي، ومعتز محب، وعبد القادر، ومحمود علاء، والندري، ومحمد غلوش، وتم فسخ التعاقد مع مصطفي شفيق ومحمد العربي وعادل فكري وأحمد عبدالله.

ولعب المحلة من قبل عدد من المباريات الودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث تغلب على "دقادوس" بستة أهداف نظيفة، كما فاز على شربين برباعية نظيفة، وعلى الزرقا بثلاثة أهداف لهدف، وخسر من نبروة بهدفين نظيفين، ثم فاز على جمهورية شبين بهدف، وعلى كفر الشيخ بهدفين دون رد، وتعادل مؤخرًا أمام الألومنيوم بهدف لكل فريق، وطنطا بهدف لكل منهما، وإف سي مصر بدون أهداف، ومع سموحة بهدف لكل فريق، كما تعادل مع القناة بهدفين لكل منهما، وتم إلغاء ودية صيد المحلة بعد اعتراض خالد عيد المدير الفني علي الحكام بعد أن كان النتيجة 1/1،

معسكر الأكاديمية البحرية :-

وأقام غزل المحلة مؤخراً معسكر بالأكاديمية البحرية بقياده خالد عيد، المدير الفني، وجهازه المعاون، وخاض الفريق مباراتان وديتان الأولى مع نادى اسوان وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، الثانية مع نادى الجزيرة المطروحى وانتهت بفوز غزل المحله بهدفين نظيفين.

ويشارك الغزل في دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثالثة بحري، ويحل المحلة ضيفا علي مالية كفر الزيات في افتتاحية دوري القسم الثاني والمقرر له يوم الثلاثاء الموافق 22 اكتوبر في الثالثة عصرا.

