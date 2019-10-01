شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس الإنتاج بالفيديو قبل مواجهته فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإنتاج الحربى التى تقام مساء غدٍ الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الثانى فى بطولة الدورى العام.

وحرص فايلر على عقد محاضرات فيديو لمدة نصف ساعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على مدار يومى الأحد والإثنين، للحديث بشكل عملى عن فريق الإنتاج الحربي، والتأكيد على الأمور الفنية، ومنح تعليمات خاصة للاعبين؛ لمواصلة انطلاقة الفريق القوية فى بطولة الدورى العام.

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وكثف فايلر، من التدريبات الفنية فى مران الفريق أمس، وركز المدير الفنى على الجانب الخططي، وتخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وقام بإيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء.