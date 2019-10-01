رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإنتاج الحربي ، في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

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خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسام عاشور.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

بينما استبعد كلا من صالح جمعة لأسباب تأديبية بفرمان محمود الخطيب، رئيس النادي، وأحمد الشيخ وأليو ديانج وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود لأسباب فنية، ومحمود متولي ومروان محسن للإصابة.

وخاض المستبعدين تدريبات منفردة صباحا تحت إشراف الجهاز المعاون لفايلر.