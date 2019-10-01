شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. فايلر يستبعد اليو ديانج.. استبعاد صلاح من ودية بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية والعالمية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

مفاجأة.. فايلر يستبعد "اليو ديانج" من قائمة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

استبعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، المالى اليو ديانج، من قائمة الفريق التى تواجه الإنتاج الحربي، غداً الأربعاء فى ثانى جولات بطولة الدورى المصرى الممتاز، فى مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك على الرغم من تألقه اللافت فى مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتى جاءت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

رونالدو يلمح إلى إعتزاله كرة القدم بعد عامين

يبدو أن البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وضع خطة التعاقد بعدما وصل إلى سن 34 عامًا.

الإسماعيلي يصرف مكافآت التأهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، صرف مكافأة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية للاعبين قبل مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. Advertisements

الريال ضد كلوب بروج .. المباراة تتصدر عناوين الصحف البلجيكية

اهتمت الصحف البلجيكية الصادرة صباح اليوم بمباراة كلوب بروج الذى سيحل ضيفًا على ريال مدريد الإسبانى فى السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا. ليفربول ضد سالزبورج .. مانى: محمد صلاح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما تحدث ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى، عن علاقته بزميله محمد صلاح على هامش مباراة الريدز ضد ريد بول سالزبورج النمساوى التى تجمعهما غدا فى دورى أبطال أوروبا. محمد صلاح خارج حسابات البدري أمام بتسوانا

تأكد عدم خوض محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزى فى ودية بتسوانا المقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر، تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى.