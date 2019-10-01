نشرة أخبار سوبر كورة.. فايلر يستبعد اليو ديانج.. استبعاد صلاح من ودية بتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية والعالمية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
مفاجأة.. فايلر يستبعد "اليو ديانج" من قائمة الأهلي ضد الإنتاج الحربي
رونالدو يلمح إلى إعتزاله كرة القدم بعد عامين
قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، صرف مكافأة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية للاعبين قبل مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الريال ضد كلوب بروج .. المباراة تتصدر عناوين الصحف البلجيكية
اهتمت الصحف البلجيكية الصادرة صباح اليوم بمباراة كلوب بروج الذى سيحل ضيفًا على ريال مدريد الإسبانى فى السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.
تحدث ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى، عن علاقته بزميله محمد صلاح على هامش مباراة الريدز ضد ريد بول سالزبورج النمساوى التى تجمعهما غدا فى دورى أبطال أوروبا.
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