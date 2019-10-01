رياضة | سولشاير: تعادل اليونايتد وأرسنال "عادل".. ولدينا عيب وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: تعادل اليونايتد وأرسنال "عادل".. ولدينا عيب وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن نتيجة المباراة بين اليونايتد وأرسنال 1-1 تعتبر عادلة للفريقين، بعد أن كلا لعب الفريقان للفوز ولكن التعادل نتيجة مستحقة بالنظر لكامل اللقاء.

وأضاف سولشاير خلال تصريحات صحفية: "لم تشهد المباراة تفوّقًا لأحد الفريقين على الآخر. بدأنا بشكل إيجابي وبأسلوب صحيح ولكن يجب علينا أن نتعلم تعزيز النتيجة بهدف ثان وثالث ورابع، نحتاج لتسجيل الهدف الثاني لقتل المباراة".

وواصل: "لا ينبغي علينا أن نتوقّف ونكتفي بهدف واحد فقط كما فعلنا في بداية الشوط الثاني حيث سمحنا لـ آرسنال بالتقدم والعودة للمباراة، تكرّر الأمر كذلك أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون، نحتاج لإضافة هدف ثانٍ".

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وتابع مدرب الشياطين الحمر: "يحتاج فريقنا لتعلّم كيفية إنهاء الفرص وتعزيز النتيجة. تكرّر الأمر كثيرًا هذا الموسم ولكن سنتعلّم بلا شك، سنستفيد كثيرًا من هذا اللقاء [آرسنال] فقد استقبلنا هدفًا سهلًا، ولكن الخطأ وارد عندما تبني الهجمة من الخلف، إنها فرصة للتعلّم".

وواصل: "شعرتُ بأننا سننجح من تسجيل هدف الفوز في آخر دقائق المباراة ولكن لم يحدُث ذلك. كانت الرغبة حاضرة وأظهر الفريق سلوكًا رائعًا وهناك العديد من البوادر والمؤشرات لنا كمدربين. فريقنا يتمتّع بإيمان قوي وكل ما نحتاجه هو قتل المباراة بعد تسجيل هدف التقدّم".

وتابع بقوله: "هناك عدة أمور مشجعة ترفع من ثقتي بالفريق. نستطيع أن نتحدّث عن مستويات الفريق ولكن في نهاية الأمر كل شيء يعتمد على النتائج. يمكنكم الحديث عن سوء النتائج ولكني أرى بأننا قدمنا مستويات جيّدة في جميع اللقاءات باستثناء مباراة وست هام ولم تكن كذلك بالسوء الذي تتحدّثون عنه".

وأتم سولشاير تصريحاته قائلاً: "سكوت يقدم مستويات جيدة ولا يزال يتعلّم وبلا شك سيتطوّر ويتحسّن تدريجيًا. إنه واحد من ستة لاعبين من أبناء الأكاديمية شاركوا كأساسيين أمام آرسنال، وغرينود نزل بديلًا كذلك، ذلك أمر رائع لنا نفخرُ به كنادٍ".